Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de defnedildi.
Uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:00
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