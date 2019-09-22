Son Dakika Haberleri: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Dünya Haber

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de defnedildi.


Uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi.

Euronews.com'da Görüntüle

Rize, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden önemli uyarı! 4 kentte sağanak yağış var
Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, vasiyeti gereği kesilen bacağının gömüldüğü yere defnedildi Selin Ciğerci, Neslican Tay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı ABD uçağını kaçırıp bir dalgıcı öldüren hava korsanı, 34 yıl sonra yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:38:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]