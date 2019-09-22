Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:20
Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek Meteorolojiden önemli uyarı! 4 kentte sağanak yağış var Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, vasiyeti gereği kesilen bacağının gömüldüğü yere defnedildi Selin Ciğerci, Neslican Tay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı