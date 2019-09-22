Son Dakika Haberleri: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Rize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek
Meteorolojiden önemli uyarı! 4 kentte sağanak yağış var Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, vasiyeti gereği kesilen bacağının gömüldüğü yere defnedildi Selin Ciğerci, Neslican Tay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]