Son Dakika Haberleri: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
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Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

41 dakika önce

Neslican Tay'ın cenaze törenine katılan vatandaşlar Yakınlarının üzüntüsü Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazının kılınması Neslican Tay'ın tabutunun cenaze aracına taşınması Cenaze aracının camiden ayrılması RİZE - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21...

Neslican Tay'ın cenaze törenine katılan vatandaşlar

Yakınlarının üzüntüsü

Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazının kılınması

Neslican Tay'ın tabutunun cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının camiden ayrılması RİZE - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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