Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz hafta hastaneye gitmişti.
Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.
10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrıldı.
NESLİHAN'DAN YENİ PAYLAŞIM
Geçtiğimiz günlerde "İyi olmaya gayret ediyorum, tedavim devam ediyor" diyen Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
28 yaşındaki Atagül'ün gönderisi takipçileri tarafından beğeni topladı.
Son Dakika › Magazin › Neslihan Atagül'den yeni paylaşım - Son Dakika Magazin