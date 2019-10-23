Son Dakika Haberleri: Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek okuma provasında
Son Dakika Magazin Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek okuma provasında

Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek okuma provasında

34 dakika önce

Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Doğulu, 'Sefirin Kızı' Nare'yi, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak.

Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek okuma provasında, System.String[]

Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Doğulu, 'Sefirin Kızı' Nare'yi, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak.

Engin Akyürek, Love Story, Ege, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:59 
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