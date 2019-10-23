Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek okuma provasında
34 dakika önce
Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Doğulu, 'Sefirin Kızı' Nare'yi, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak.
Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Doğulu, 'Sefirin Kızı' Nare'yi, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu canlandıracak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:59
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