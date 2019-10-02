Son Dakika Haberleri: Neslihan Atagül'e anlamlı hediye
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Neslihan Atagül'e anlamlı hediye

2 saat önce

Ünlü oyuncunun otizme farkındalık çağrısına hayranları da kayıtsız kalmadı.

Neslihan Atagül'e anlamlı hediye, System.String[]

Ünlü oyuncunun otizme farkındalık çağrısına hayranları da kayıtsız kalmadı. Doğulu hayranları, 20 Ağustos doğumlu oyuncu için anlamlı bir hediye hazırladı ve onun adına Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Sınıfı Donatma Projesi için bağış yaptı. Yaptıkları bağışlarla 3 özel eğitim sınıfının donanımını sağlayan Doğulu hayranları kampanyayı büyütmeyi ve daha fazla sınıf donatmayı hedefliyor.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:41 
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