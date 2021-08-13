Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri ise sevenlerini kızdırmıştı. Kadir Doğulu ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Neslihan Atagül, gündem olan video hakkında konuştu.
"Manevi kardeşlerimiz" dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çift, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti.Eşi ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi.
Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek "Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Yemek düzenime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Çok yormuyorum kendimi" dedi.
Atagül, setlere ne zaman döneceği sorusuna da "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem... Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım. Onun tam olarak geçmesini bekliyorum" yanıtını verdi.
Oyuncu, Türkiye'yi sarsan orman yangınlarıyla ilgili "Bireysel olarak neler yapmalıyız?" sorusu üzerine "Tabii hepimiz üzgünüz, galiba kökten bir sistem değiştirmek gerekiyor. Bireysel olarak neler yaptığımızı siz de çok iyi biliyorsunuz" şeklinde konuştu.
Kaynak: Hürriyet
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