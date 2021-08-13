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Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu - Son Dakika

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu

13.08.2021 10:47

Oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş videosu hakkında sessizliğini bozdu. Eşiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Atagül, "Serra ve Kadir iyi bir ikili" diyerek kıskançlık iddialarında tavrını ortaya koydu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri ise sevenlerini kızdırmıştı. Kadir Doğulu ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Neslihan Atagül, gündem olan video hakkında konuştu.

"KADİR VE SERRA İYİ BİR İKİLİ"

"Manevi kardeşlerimiz" dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çift, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti.Eşi ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi.

"ÇOK DAHA İYİYİM, KENDİMİ YORMUYORUM"

Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek "Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Yemek düzenime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Çok yormuyorum kendimi" dedi.

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu

"CİDDİ BİR ŞEY YAŞADIM, ONUN GEÇMESİNİ BEKLİYORUM"

Atagül, setlere ne zaman döneceği sorusuna da "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem... Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım. Onun tam olarak geçmesini bekliyorum" yanıtını verdi.

YANGINLARLA İLGİLİ KONUŞTU

Oyuncu, Türkiye'yi sarsan orman yangınlarıyla ilgili "Bireysel olarak neler yapmalıyız?" sorusu üzerine "Tabii hepimiz üzgünüz, galiba kökten bir sistem değiştirmek gerekiyor. Bireysel olarak neler yaptığımızı siz de çok iyi biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Aşkın Tarifi, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu - Son Dakika Magazin


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