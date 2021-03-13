Neslihan Atagül hakkında bomba iddia! Seren Serengil açıkladı

Yaptığı açıklamalarla hemen hemen herkesi eleştiri yağmuruna tutan Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında söylediği sözlerle magazin gündemini salladı. Serengil, Atagül'ün hasta olmadığını ve tazminat ödememek için diziden ayrıldığını iddia etti.

HASTALIĞINI ÖNE SÜRÜP DİZİYİ BIRAKMIŞTI

Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda rahatsızlanması nedeniyle 10 gün rapor almış ve çekimlere ara vermişti. Ünlü oyuncunun "geçirgen bağırsak sendromu" olduğu ortaya çıkınca Sefirin Kızı dizisinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı.



