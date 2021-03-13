Neslihan Atagül hakkında bomba iddia! Seren Serengil açıkladı
13.03.2021 10:56
Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında yaptığı flaş yorumla gündeme geldi. İşte Seren Serengil'in o yorumu...
Yaptığı açıklamalarla hemen hemen herkesi eleştiri yağmuruna tutan Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında söylediği sözlerle magazin gündemini salladı. Serengil, Atagül'ün hasta olmadığını ve tazminat ödememek için diziden ayrıldığını iddia etti.
HASTALIĞINI ÖNE SÜRÜP DİZİYİ BIRAKMIŞTI
Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda rahatsızlanması nedeniyle 10 gün rapor almış ve çekimlere ara vermişti. Ünlü oyuncunun "geçirgen bağırsak sendromu" olduğu ortaya çıkınca Sefirin Kızı dizisinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı.
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