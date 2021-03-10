Neslihan Atagül, Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde rol alacak

Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ve farklı projelerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yavaş yavaş kendisini toparlamaya başlayan Atagül, geçtiğimiz hafta ise Amerika'nın en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak olmuştu.

ROL ARKADAŞLARI DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR OLACAK

Ünü Türkiye sınırlarını aşan başarılı oyuncu, dergiye kapak olduktan sonra Latin Amerikalı yapımcıların dikkatini çekti. Ülkemizdeki başarılı yapımları da takip edilen Neslihan Atagül'ün, dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın rol aldığı 'En Los Margenes' filminden teklif aldığı öğrenildi.

BU HAFTA YAPIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Bu hafta içinde filmin yapımcıları ile online bir görüşme yapacak olan güzel oyuncu, ekiple anlaştığı takdirde yıl sonunda çekimlere katılacak. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise ünlü yönetmen Juan Diego Botto yapacak.