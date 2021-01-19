Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum - Son Dakika

Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum

19.01.2021 09:41
Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum, System.String[]

'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrıldığını duyurdu.

'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrıldığını duyurdu.

"Geçirgen bağırsak sendorumu" teşhisi konulan Atagül, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. 'Sefirin Kızı Nare' olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında 'Gör Beni' adıyla yaptığı programa konuk olan Kadir Doğulu, sağlıyla ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

Doğulu, "Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum." demişti.

Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Medya, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Köylülerin su ararken bulduğu fosiller 10 milyon yıl öncesine ait mamutların kemikleri olabilir Kayan minibüsü durdurmak isterken metrelerce sürüklendi! Sürücünün ölümden döndüğü o anlar kamerada NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor
"Mesut'la görüştünüz mü?" sorusuna Erol Bulut'tan esprili yanıt         
10:09
Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı         
09:52
Sosyal medyadan, eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı Sosyal medyadan, eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı         
09:44
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu         
09:10
Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu         
08:15
Sıcaklığın -17 dereceye kadar düştüğü Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu Sıcaklığın -17 dereceye kadar düştüğü Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu         
07:58
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu         
02:19
"Vedat Muriqi dönmeyecek" diyen Ali Koç, transfer için müjde verdi         
23:03
Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak         
22:37
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 10:27:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Neslihan Atagül kötü haberi verdi: Nare ile vedalaşıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei