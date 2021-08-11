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Neslihan Atagül Latin Amerikalıların gözdesi - Son Dakika

Neslihan Atagül Latin Amerikalıların gözdesi

11.08.2021 08:12
Neslihan Atagül Latin Amerikalıların gözdesi, System.String[]

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün rol aldığı "Kara Sevda" ve "Sefirin Kızı", Amerika'da yayın yapan ve özellikle Latin izleyiciler tarafından en çok takip edilen Univision TV'nin gündüz kuşağı ile 'prime time'ında yer almaya başladı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün rol aldığı "Kara Sevda" ve "Sefirin Kızı", Amerika'da yayın yapan ve özellikle Latin izleyiciler tarafından en çok takip edilen Univision TV'nin gündüz kuşağı ile 'prime time'ında yer almaya başladı.

İki dizi de reytinglerde birinci oldu. Yapımlar, yayın günlerinde sosyal medyada "Neslihan Atagül efekti" etiketiyle TT (trend topic) listesine girdi ve en çok paylaşılan konulardan biri oldu.

Neslihan Atagül'den, Latin ülkelerindeki basın organları da "En ünlü Türk dizilerinin kraliçesi" başlığıyla bahsetmeye başladı. Ünlü oyuncunun yer aldığı tüm dizilerin Latin Amerikalı izleyici tarafından reyting listelerinde birinci olması reklam verenlerin de dikkatini çekti. İlgiden bir hayli memnun olan Atagül, yakında Latin hayranları için özel proje ve sürprizlere imza atacak.

Neslihan Atagül Latin Amerikalıların gözdesi

'Türk dizilerinin kraliçesi'

Latin Amerika'da yayınlanan gazete ve dergiler Neslihan Atagül için şu sözleri söylüyor: "Türk dizilerinin en ünlü ve başarılı oyuncusu Neslihan Atagül. O 'Sefirin' gerçek ve tek kızı. Neslihan, Türk dizilerinin de kraliçesi." Ünlü oyuncu, Latin Amerika'nın en çok okunan yayınlarından 'HOLA! USA' dergisi için özel bir çekim gerçekleştirmiş ve kapak olmuştu. Derginin tanıtım videosunda İspanyolca konuşan güzel oyuncu, beğeni toplamıştı.

Neslihan Atagül Latin Amerikalıların gözdesi

Amerika Birleşik Devletleri, Neslihan Atagül, Latin Amerika, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül Latin Amerikalıların gözdesi - Son Dakika Magazin


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