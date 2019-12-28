Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek

Şehzadaler ilçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı. Açılış öncesi öğretmenlere ve çocukların ailelerine eğitim verildi.