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Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek
6 saat önce
Şehzadaler ilçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı.
Şehzadaler ilçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı. Açılış öncesi öğretmenlere ve çocukların ailelerine eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:21
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