Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek - Son Dakika Magazin

Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek

6 saat önce

Şehzadaler ilçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı.

Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek, System.String[]

Şehzadaler ilçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı. Açılış öncesi öğretmenlere ve çocukların ailelerine eğitim verildi.

Anadolu Lisesi, Turgutlu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:21 
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