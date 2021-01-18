Neslihan Atagül'ün vedasından sonra yapım şirketinden ilk açıklama - Son Dakika

Neslihan Atagül'ün vedasından sonra yapım şirketinden ilk açıklama

18.01.2021 21:46
Neslihan Atagül'ün vedasından sonra yapım şirketinden ilk açıklama, System.String[]

Neslihan Atagül, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle dizi veda etti. Yapım şirketinden açıklama geldi. İşte detaylar

Neslihan Atagül'ün hızla kilo kaybetmesi sonucu teşhis edilen bağırsak rahatsızlığı nedeniyle başrolünü oynadığı 'Sefirin Kızı' dizisine veda edince, yapım şirketinden açıklama geldi. Star TV'de ekrana gelen projede, projenin yapım şirketi O3 Medya Instagram hesabından, "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz" açıklamasını kullandı.

Neslihan Atagül'ün vedasından sonra yapım şirketinden ilk açıklama

Neslihan Atagül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül'ün vedasından sonra yapım şirketinden ilk açıklama - Son Dakika Magazin


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