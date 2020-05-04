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Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu düet yaptı!
6 saat önce
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, araçlarıyla seyahat ederken Barış Manço'nun 'Bal Böceği' adlı şarkısına böyle eşlik etti.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, araçlarıyla seyahat ederken Barış Manço'nun 'Bal Böceği' adlı şarkısına böyle eşlik etti. Kadir Doğulu, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin" yorumunda bulundu.
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4.05.2020 21:52:56. #1.13#
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