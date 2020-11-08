Neslihan Atagül yurtdışına açılıyor

OYUNCU Neslihan Atagül, global platformda yayınlanacak proje için prensipte anlaştı. Oyuncu, oynadığı dizilerin Uluslararası Emmy Ödülleri dahil birçok yabancı festivalde ödüle layık görülmesi sayesinde yurtdışındaki yapımcıların dikkatini çekti. Atagül, Amerika'nın İspanyolca yayın yapan en büyük kuruluşu Univision'a verdiği röportajda sıradaki hedeflerinde global işlerde yer almak olduğundan bahsetmişti. Oyuncu, bir süre önce de ulusal ve uluslararası kariyer yönetimi için Türkiye dışında Los Angeles'ta da ofisleri bulunan "Famelog Talent" ile anlaştı. Bu anlaşması sonucu yurtdışı görüşmeleri de hız kazandı. Bu proje beni heyecanlandırıyor

Neslihan Atagül'ün gizlilik sözleşmesi gereği şimdilik yer alacağı projeye dair hiçbir detaydan bahsedemeyeceği öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, "Hedeflerimin arasında global projelerde ve bağımsız sinema filmlerinde oynamak vardı. Bu konuda adım atıyor olmak ve mesleğimi yurtdışında çok daha geniş bir kitleye sergileyecek olmak beni heyecanlandırıyor" dedi.