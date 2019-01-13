Son Dakika Haberleri: Neslihan Demir Güler, Voleybol Federasyonu Danışmanı Oldu

Neslihan Demir Güler, Voleybol Federasyonu Danışmanı Oldu

1 saat önce

İSTANBUL / DHATürkiye Voleybol Federasyonu, milli takımlarda uzun yıllar görev alan, Türk voleybolunun "Demir Bileği" olarak damgasını vuran eski milli oyuncu Neslihan Demir Güler'i, 'Voleybol Federasyonu Danışmanlığı' görevine getirdi.

Neslihan Demir Güler, Voleybol Federasyonu Danışmanı Oldu, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takımlarda uzun yıllar görev alan, Türk voleybolunun "Demir Bileği" olarak damgasını vuran eski milli oyuncu Neslihan Demir Güler'i, 'Voleybol Federasyonu Danışmanlığı' görevine getirdi.

Uzun yıllar voleybol oynamış, Türk sporuna, voleyboluna hizmet etmiş, ülkemizi avrupa ve dünyada başarıyla temsil etmiş ancak aktif spor kariyeri noktalamış eski voleybolculara teknik ve idari görevler vererek, camiaya yeniden kazandırmak istediklerini vurgulayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Neslihan Demir Güler çok başarılı bir sporcu olarak aktif spor hayatını sonlandırmış, Türk voleybolunun sembol oyuncularından biri. Voleybol kariyeri başarılarla dolu olan Neslihan'ın, Voleybol Federasyonu Danışmanlığı görevini de en iyi şekilde yapacağından eminiz. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

voleybol, Neslihan Demir, Spor
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