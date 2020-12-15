Neslihan Demir, VakıfBank'taki görevinden mutlu Açıklaması

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Neslihan Demir, altı yıl formasını giydiği kulüpte yönetici olmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Sezon başında takımın genel menajerliğine getirilen Neslihan Demir, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Kendimi ait olduğum yerde hissediyorum. VakıfBank'ta böyle bir görevde bulunduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu olarak uzun süre saha içinde kaldığını hatırlatan Demir, "Daha önce yapmadığım bir görev olduğu için biraz korktum. Altı ayı aşkın süredir bu görevdeyim. Aslında çok kolay değil ama kızlarla, antrenör arkadaşlarımla beraber olmak çok keyifli. Kendimi ait olduğum yerde hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank'ın önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Demir, "VakıfBank'ın büyüsü de bu bence... Her zaman başarıya aç, motive ve sabırsız. Her dakika final oynamaya hazır bir kulüp. Tabii bunda yönetimin, antrenörlerimizin çok büyük emeği var. Kızların adanmışlığı gözle görülebilir seviyede. Biz sadece kızların sahadaki oyununu görüyoruz ama aslında büyük bir ekip çalışması var." şeklinde görüş belirtti.

Takımda 13. sezonunu geçiren başantrenör Giovanni Guidetti ile iki yıl çalıştığını anlatan Demir, "Çok iyi bir başantrenör, çok iyi bir teknik adam ve bunların yanında çok da iyi bir insan. Guidetti gibi bir antrenöre sahip olduğumuz için VakıfBank ailesi olarak çok şanslıyız." diyerek sözlerini tamamladı.