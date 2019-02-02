Son Dakika Haberleri: Neslihan, Dua ve Gözyaşları ile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Neslihan, Dua ve Gözyaşları ile Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nden tedavi için geldiği hastanenin karşısında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Neslihan Dere dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Neslihan, Dua ve Gözyaşları ile Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nden tedavi için geldiği hastanenin karşısında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Neslihan Dere dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninden Neslihan'ın yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Dere, dün sabah saatlerinde eşi Hamza Dere ile birlikte tedavi için Aydın'daki özel bir hastaneye gelmişti. Henüz 1.5 yıllık evli olan genç çifti hastane çıkışı yaşadıkları talihsiz kaza ayırdı. Efeler ilçe merkezi Efeler Mahallesi'ndeki özel hastaneden çıkıp yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Neslihan Dere'yi önce özel bir firmaya ait 09 DL 861 plakalı su dağıtım aracı çarptı. Su dağıtım aracı, çarptığı Neslihan'ı yolun karşı şeridine fırlatınca bu sırada İzmir yönüne seyir halinde olan 35 DKY 66 plakalı otomobilin altında kalan genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı'nın ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından köyüne getirilen Neslihan'ın tabutu ile karşılaşan yakınları adeta yıkıldı. Neslihan Dere yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenin ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:23 Kaynak: İHA

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