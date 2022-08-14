Neslihan Hancıoğlu: İktidarımızda, Ormanın Sunduğu Bütün İmkanlar Sadece Orman Köylümüzün Refahı İçin Seferber Edilecek - Son Dakika
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Neslihan Hancıoğlu: İktidarımızda, Ormanın Sunduğu Bütün İmkanlar Sadece Orman Köylümüzün Refahı İçin Seferber Edilecek

14.08.2022 16:24
Neslihan Hancıoğlu: İktidarımızda, Ormanın Sunduğu Bütün İmkanlar Sadece Orman Köylümüzün Refahı İçin Seferber Edilecek

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun’da orman köylerinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Orman köylerinde yaşanan sorunları dinleyen ve CHP’nin çözüm önerilerini anlatan Hancıoğlu, “İktidarımızda, ormanın sunduğu bütün imkanlar sadece orman köylümüzün refahı ve kalkınması için seferber edilecek” dedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun'da orman köylerinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Orman köylerinde yaşanan sorunları dinleyen ve CHP'nin çözüm önerilerini anlatan Hancıoğlu, "İktidarımızda, ormanın sunduğu bütün imkanlar sadece orman köylümüzün refahı ve kalkınması için seferber edilecek" dedi.

Neslihan Hancıoğlu, Samsun'un Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde orman içinde ve bitişiğindeki köylerin muhtarlarıyla buluştu. Muhtarlar, orman köylerinde yaşanan sorunları Hancıoğlu'na şöyle anlattı:

"YAŞADIĞIMIZ HAK KAYIPLARININ TELEFİ EDİLMESİ ZORUNLUDUR"

"Köylerimiz sınırları içinde bulunan ormanlar, atalarımız tarafından korunmuş ve bizlere bırakılmıştır. Koruduğumuz ormanlar, aynı zamanda bizlerin yaşam alanlarımızdır ve geçim kaynaklarımızdır. Yakacak odun ihtiyaçlarımızı daha ekonomik koşullarla elde edebilmek, koruya tahvil işletilen ormanlardaki kanuni haklarımızı alabilmek en öncelikli beklentimizdir. Yine geçmişte, orman kadastro uygulamalarının hatalı bir şekilde yapılması, itiraz süreçlerinin sağlıklı planlanmaması nedeniyle birçok hak kaybı yaşandı ve bu hak kayıplarının telafi edilmesi zorunludur."

"KADASTRO MAĞDURİYETİ BİTECEK, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULACAK"

CHP'li Hancıoğlu ise orman köylülerinin yaşadığı sorunlar ve dile getirilen taleplerle ilgili şunları söyledi:

"Ormanlar tarafından sunulan ekonomik kaynaklar ve orman işletmecilik faaliyetleri AK Parti iktidarları döneminde bir rant kapısı olarak görülmüş ve orman köylüleri bütün bu haklardan mahrum bırakılmıştır. Bunun sonucu olarak da orman köylümüz büyük bir ekonomik ve sosyal yıkım yaşamış, genç nüfusta göç patlaması yaşanmıştır. İktidar, bu bölgede, özellikle de Samsun'da orman varlığından elde edilen ekonomik kaynağı müteahhitlere veriyor. Bizim iktidarımızda ise ormanın sunduğu bütün imkanlar sadece orman köylümüzün refahı ve kalkınması için seferber edilecek. Orman köylerindeki genç nüfusa yönelik, orman işletmeciliği alanında eğitim ve sertifika programları oluşturulup orman köylüsü her gence iş garantisi vereceğiz. O gençlerimizin sosyal güvencesi de devlet tarafından karşılanacak. Orman köylüsünün hak ve menfaatleri göz ardı edilerek yapılan kadastro çalışmaları sonrasında ortaya çıkan mülkiyet sorununu da yine biz çözeceğiz. İktidarımızda, ormanın sunduğu bütün imkanlar sadece orman köylümüzün refahı ve kalkınması için seferber edilecek ve yine CHP iktidarında, Samsun'a Orman Bölge Müdürlüğü kurulacak. Samsun'un orman köylüsü, sorunlarını çözmek için bir başka şehre gitmek zorunda kalmayacak, sahipsiz bırakılmayacak."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Neslihan Hancıoğlu: İktidarımızda, Ormanın Sunduğu Bütün İmkanlar Sadece Orman Köylümüzün Refahı İçin Seferber Edilecek - Son Dakika

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