Son Dakika Haberleri: Neslihan, Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpmasıyla Yaşamını Yitirdi

Neslihan, Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpmasıyla Yaşamını Yitirdi

10 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hamilelik testi için gittiği hastaneden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) önce hafif ticari araç ardından otomobil çarptı.

Neslihan, Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpmasıyla Yaşamını Yitirdi, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hamilelik testi için gittiği hastaneden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) önce hafif ticari araç ardından otomobil çarptı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Aydın- İzmir yolunun Işıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve kontrol için özel hastaneye giden Neslihan Dere, hamile olmadığını öğrenince evine dönmek üzere yola çıktı. Dere'ye yolun karşısına geçmeye çalışırken, İzmir yönünden Efeler'e giden Furkan B. yönetimindeki 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Dere'ye, bu kez ters yönden gelen Ahmet B. yönetimindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil çarpıp üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dere, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dere, hayatını kaybetti. 

Sürücüleri gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:10 Kaynak: DHA

İzmir, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlerine 2 Tonluk Dev Kaya Parçası Düşen Aile Ölümden Döndü Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in Babasından Dolayı Eleştirilmesine İlk Kez Cevap Verdi: Bu Ortaçağ Zihniyetidir

İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar HDP'nin İzmir Kararı: Tunç Soyer'i Destekleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:20:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neslihan, Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpmasıyla Yaşamını Yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]