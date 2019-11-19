Neslihan hoca son yolculuğuna üniversitesinden uğurlandı

Kanser tedavisi gören Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Sam (48), hayatını kaybetti. Prof. Dr. Neslihan Sam, son yolculuğuna çok sevdiği üniversitesinde düzenlenen törenle uğurlandı.



BUÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Sam, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Görev yaptığı iktisadi ve idari bilimler fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen törene, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, idari personel, öğrencileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.



Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Elbette ölüm ne sebeple olursa olsun canımızı yakıyor. Ancak ölüm, bir mekandan başka bir mekana irtihal demektir. Kendisini 2013-2014 yıllarında kadro vesilesiyle tanıdık. Hanımefendi ve son derece nazik bir insandı. Onu tanıyan herkes hayırla anıyor. Kendisine Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine de sabırlar niyaz ediyorum" diye konuştu.



İİBF Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp ise, "İyi kalpli ve herkes tarafından sevilen, sayılan değerli bir akademisyendi. Mesleğine aşıktı. Hastalığının ardından tedavi sürecine başladığı zaman bile çalışmalarıyla ilgilendi. Geride çok güzel anılar bıraktı. Kendisine rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.



Yoğun bir katılımın olduğu törende ailesi, sevenleri ve dostları da Prof. Dr. Neslihan Sam için duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Sam'ın naaşı, Uludağ Üniversitesi Camii'nde kılınan namazın ardından Görükle Yeni Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA