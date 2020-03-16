Neslihan'ın, Yiğit savaşı!
7 saat önce
Yiğit'in umursamaz tavırları Neslihan'ı daha da öfkelendirir. Peki, ikilinin arasındaki ilişkiye Cennet Konakları'nda ilk kim şahit olacak?
Yiğit'in umursamaz tavırları Neslihan'ı daha da öfkelendirir. Peki, ikilinin arasındaki ilişkiye Cennet Konakları'nda ilk kim şahit olacak?
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:05
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