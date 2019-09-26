Son Dakika Haberleri: Neslihan Kavas, Avrupa 3.'sü
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Neslihan Kavas, Avrupa 3.'sü

1 saat önce

Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı raketi Neslihan Kavas, olimpiyat kapılarını araladı.

Neslihan Kavas, Avrupa 3.'sü, System.String[]

Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu başarılı milli raket Neslihan Kavas zorlu şampiyonadan başarı ile döndü.Bronz madalya kazanan Kavas, olimpiyat için önemli bir adım daha attı.

YARI FİNALE KADAR ÇIKTI

İsveç'in Helsingborg kentinde gerçekleşen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'ndaki ferdi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda Büyükşehir Kağıtsporlu Neslihan Kavas da mücadele etti. Birbirinden başarılı maçları kazanan Kavas yarı finale kadar çıkma başarısı gösterdi.

OLİMPİYAT KAPILARINI ARALADI

Mavi beyazlı milli sporcumuz Neslihan Kavas klas 9 yarı finalinde Macaristan'dan Alexa Szvitacs ile karşı karşıya geldi. Rakibine 3-1 mağlup olan Kavas bronz madalyanın sahibi olmayı başardı. Başarılı sporcu elde ettiği sonuçlar ile 2020 Tokyo Olimpiyatları kapısını aralamış oldu.

Neslihan Kavas, Kağıtspor, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:53 Kaynak: Bültenler
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