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Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı

19.11.2021 09:33
Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısı T.D., gece saatlerinde yakalandıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısı T.D., gece saatlerinde yakalandıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri defalarca bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısını bulmak için iki gündür süren yoğun çalışmalar sonuç verdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki 148 güvenlik kamerasını inceleyerek yaptığı çalışma sonucu katil zanlısının 30 yaşındaki T.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ, KURULAN ÖZEL EKİP ARKADAŞININ İŞ YERİNDE YAKALADI

Kimlik tespiti yapılan şahsı yakalamak için özel ekip kuran emniyet, şehrin tüm giriş ve çıkışlarına şüpheli şahsın fotoğrafları göndererek teyakkuza geçti. Ekipler, şahsın il içi ve il dışında gidebilme ihtimali olan yerlere de sivil polisler görevlendirerek önlem aldı. Daha sonra şahsın bulunduğu yeri tespit eden polis ekipleri, katil zanlısının, arkadaşına ait olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerine gece saatlerinde baskın yapana polis ekipleri, katil zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ, 'PİŞMANIM' DEDİ

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarını fark eden katil zanlısı, yüzünü gizlemeye çalışırken, gazetecilerin 'neden yaptın' sorularına ise 'pişmanım' diyerek yanıt verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., kasten ve isteyerek adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)

Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı
Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı
Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı
Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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