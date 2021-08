Neslihan meme kanserini yendi, deneyimleriyle hastalara yol gösteriyor - Son Dakika

İZMİR'de meme kanserini yenip, sağlığına kavuşan Neslihan Ergin (39), tedavisinin ardından sosyal medya hesabından, süreçle ilgili, hastalara yol göstermek istediğini duyurup, telefon numarasını paylaştı. Ergin, paylaşımında, "Hayatı nereden yakalarsan sen de sarıl ona ve bırakma mücadeleni. Çünkü gerçekten çok güzel hayat" tavsiyesinde bulundu.

Geçen yıl meme kanseri tanısı koyulan Neslihan Ergin, pandemiye karşın Kent Onkoloji Merkezi'nde başlanan tedavisini olumlu sonuçlarla tamamladı. "Damdan düşenin halini ancak damdan düşen anlar" diyen Ergin, tedavisi bitince sosyal medya hesabından süreç konusunda hastalara yol göstermek istediğini duyurdu ve telefon numarasını paylaşarak, "Kanser geçirmiş tecrübeli bir hasta olarak hastalara bu yolculukta neler yaşayacakları konusunda rehberlik etmek istiyorum" dedi.

PANDEMİDE TEDAVİMali Müşavir Ümit Ergin ile evli ve 6 yaşında Defne adında bir kızı olan Neslihan Ergin, Covid-19'un, ilk sinyallerini vermeye başladığı günlerde, meme kanserine yakalandı. Sağlık ve güzellik ürünleri pazarlayan bir firmanın satış temsilcisi olan Ergin, 27 Şubat 2020'de iş çıkışında katıldığı halk oyunları çalışmasında keyifli zaman geçirdiğini ve elleriyle kontrol ettiği göğüslerinde farklılık hissettiğinde ise keyfinin kaçtığını söyledi. Ailesinde çok sayıda kanser vakası olduğu gerçeğinden hareketle, panik yapmayıp, doktora giden Ergin'e meme kanseri tanısı koyuldu. Meme ucunda da tümör bulunan Ergin, Kent Onkoloji Merkezi'nde ameliyat oldu. Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, sağ memesi alınıp yerine protez takılan Ergin'e, 4 Haziran 2020'de kemoterapiye başladı. 8 kür kemoterapi gören, vücudu reddettiğinden protezin çıkarılması için ikinci kez ameliyat olan Neslihan Ergin'in tedavisine akıllı ilaçla devam edildi. 30'uncu ve son kür akıllı ilaç uygulamasından sonra Kent Onkoloji Merkezi'ndeki odasında fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarından paylaşan Ergin, "Kansersin dediklerindeki an ve sonrasında süregelen her şey… 'Geçer miydi, biter miydi', 'Nasıl olacaktı' derken bugüne gelebildim. Şükürler olsun" diyerek tedavisinin bittiğini müjdeledi. Kanser tanı ve tedavi sürecinde yaşadıklarının önemli birer deneyim olduğunu belirten Ergin, kanser hastalarına yardımcı ve destek olmayı istediğini belirtip, cep telefon numarasını paylaştı.'BANA ULAŞIN'Ergin, hastalara rehberlik yapmak istediğini belirterek takipçilerine şu mesajı paylaştı: "Kent Onkoloji Merkezi'ne ilk kemoterapim için geldiğimde herkesten duyduğum şuydu, 'Kalıcı şifanız olsun.' O zamanlar bu söze anlam veremiyordum. Şimdi anlamını iliklerime kadar hissederek yaşıyorum. Evet kalıcı şifalarımız olsun. Bu sözün ne büyük anlamı ve ne büyük değeri var bir bilseniz… Nüksetme ihtimali olan bir şey kanser. İşte o nedenle hayatı nereden yakalarsan sen de sarıl ona ve bırakma mücadeleni. Çünkü gerçekten çok güzel hayat. Hasta olmadan fark et ve farkında ol olur mu? Ne çok şey öğretti ne çok şey anlattı ve ne de çok şey aktardı bana… Ama şunu çok iyi biliyorum ki içindeki güce inan ve vazgeçme. Çünkü sen varsan ve iyiysen her şey var. Her şey geçiyor geçmişte kalıyor sağlık olsun da. Kanseri yaşayan biri olarak Nesly senden destek istiyoruz, paylaşmak istiyoruz diyen kim varsa 0 530 560 47 60 numaralı telefonumdan bana ulaşabilir. Çünkü yaşadım ve o yolu yürüdüm. Ben biliyorum her adımını, her zorluğunu ve her detayını. Yürüyeceğin yolu adım adım biliyorum. Anlatmaya, yardıma hazırım."Tedavisini tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ve sağlığının çok iyi olduğunu belirten Ergin, "Bu hastalığa meydan okudum. Diğer hastaların da bu gücü hissetmesi için destek vermek istiyorum" dedi.'POZİTİF OLMASI TEDAVİSİNİ OLUMLU ETKİLEDİ'

Ergin, kendisine ulaşan hastaların kemoterapinin etkileri, saç dökülmesi ve protez meme konusunda danıştıklarını söyledi. Öte yandan Ergin tedavi sonrasında hemşirelerle anı fotoğrafı çektirirken, Doç. Dr. Görümlü de "Neslihan Hanım enerjisiyle, pozitif yaklaşımlarıyla örnek bir hastamız. Pozitif olması tedavisini de olumlu etkiledi. Deneyimlerini diğer hastalarla paylaşması da çok önemli ve değerli" dedi.