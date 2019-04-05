Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki'ye Görev
1 saat önce
FIFA kadın hakemleri Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.
FIFA kadın hakemleri Neslihan Muratdağı
ve Cansu Tiryaki, Sırbistan
'da düzenlenecek Dünya Liseler Futbol
Şampiyonası'nda görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kadın hakemlerimiz Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Sırbistan'ın Belgrad
şehrinde 6-14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:04 Kaynak: İHA
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