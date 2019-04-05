Son Dakika Haberleri: Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki'ye Görev

Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki'ye Görev

1 saat önce

FIFA kadın hakemleri Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.

Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki'ye Görev, System.String[]
FIFA kadın hakemleri Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kadın hakemlerimiz Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde 6-14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:04 Kaynak: İHA

Futbol, Sırbistan Karadağ, Neslihan Muratdağı, Spor
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