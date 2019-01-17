Neslihan Olcay, Iab Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, daha önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Olcay oldu.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, daha önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Olcay oldu.



2015 yılından bu yana iki dönemdir başkanlığı yürütmekte olan ve Genel Kurul'da söz alan Dr. Mahmut Kurşun, iki yıl boyunca Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarında görev alan üyelere teşekkür etti ve şöyle devam etti:



"Dijitalin en büyük reklam mecrası olacağı günler çok yakın. Başkanlığı üstlendiğim dönemde ölçümleme, marka güvenliği, insan kaynağı, reklam engelleyiciler, veri, kişisel verilerin gizliliği vs gibi birçok konuda çalıştık.



"Bunlardan en önemlisi ise 'Dolaysız Marka Ekonomisi'. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor.



"Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak."



Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Neslihan Olcay, üniversite yıllarında çalışma hayatına başladı ve 1995-2010 yılları arasında Initiative Media, Universal McCann ve Mindshare gibi global medya ajanslarında planlama uzmanlığından yönetici ortaklığa kadar farklı roller üstlendi. Olcay, 2010-2017 yılları arasında GroupM çatısı altındaki medyaajanslarından biri olan Maxus'un CEO'su olarak görev yaptı.



Halen aynı çatı altında Wavemaker CEO'luğunu yürütmekte olan Neslihan Olcay, yakın zamana kadar eş zamanlı olarak GroupM Türkiye Chief Digital Development Officer'lığı görevini de sürdürüyordu. 2011 yılından bu yana IAB Türkiye Eğitim Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı da yapmakta olan Olcay, aynı zamanda IAB Avrupa Eğitim Komitesi başkanlığını da yürütmekte.



IAB Türkiye görev dağılımı ise şöyle:



Yönetim Kurulu Üyeleri



Reklamcılar Derneği - Neslihan Olcay



Reklamverenler Derneği - Ayşen Akalın,



Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Selim Gülmen



Akbank T.A.Ş.- Murat Göllü



Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun



Demirören İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. - Rima Erdemir



Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan



Estetik Yayıncılık A.Ş. - Erhan Acar



Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic.Ltd. Şti. - Cemal Burak Yılmaz



Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.- Yeşim Öztekin



Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.- Bülent Ayanoğlu



Logaritma Internet ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti. - Ekin İlyasoğlu Muslu



Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen



Optimum Media Direction Medya Hizmetleri Anonim Şirketi - Atakan Demirci



Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş



Up İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Kural



Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Erdem Günay



Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci



Yıldız Holding A.Ş. - Didem Doğan



Zer Merkezi Hiz. ve Tic. A.Ş.- Emrah Ateş



Yedek Üyeler



Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. – İlkan Gökyılmaz



Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. - Selim Topaloğlu



Ph Reklam Danışmanlık San. Tic. A.Ş.- Cüneyt Devrim



Demirören Tv Holding A.Ş- Vadi Dipçin



Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Tic. A.Ş. - Aytek Açık



Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. - Banu Çelikkaya



Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan



T. Garanti Bankası A.Ş. - Sezin Gül Tanrıverdi



Pınar Su Tic.A.Ş - Mutlu Aytemur



L'oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. - Sinem Sandıkçı - İstanbul

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