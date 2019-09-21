Son Dakika Haberleri: Neslihan Sungur avukat Umur Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu
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Neslihan Sungur avukat Umur Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu

1 saat önce

Neslihan Sungur, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Neslican Tay ile ilgili sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan kullanıcıyla aynı adı taşıdığı için kişisel bilgilerini paylaşan avukat Umur Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Neslihan Sungur avukat Umur Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Neslihan Sungur, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Neslican Tay ile ilgili sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan kullanıcıyla aynı adı taşıdığı için kişisel bilgilerini paylaşan avukat Umur Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmesinin ardından birçok kişi sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:00 
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