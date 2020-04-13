Neslihan Yiğit: "Olimpiyat madalyasının hayalini kuruyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Neslihan Yiğit: 'Olimpiyat madalyasının hayalini kuruyorum' - Son Dakika Spor

Neslihan Yiğit: "Olimpiyat madalyasının hayalini kuruyorum"

6 saat önce

Londra 2012'de mücadele ederek olimpiyatlara katılan ilk Türk badmintoncu olan Neslihan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tokyo 2020'nin ertelenmesi, olimpiyatlardaki hedefi ve son dönemde evdeki çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Neslihan Yiğit:

Londra 2012'de mücadele ederek olimpiyatlara katılan ilk Türk badmintoncu olan Neslihan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tokyo 2020'nin ertelenmesi, olimpiyatlardaki hedefi ve son dönemde evdeki çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


Olimpiyat kota sürecinin devam etmesine rağmen puan olarak organizasyona katılmaya garanti gözüyle baktığını aktaran Neslihan, "Kota müsabakalarımız Nisan 2019'dan Nisan 2020'ye kadardı. Bu ay kimin gideceği kesin olarak açıklanacaktı. Bizde ben puan olarak önde olduğum için garanti gözüyle bakıyorduk. Şu an bu süreç uzatıldı. Olimpiyatın ertelenmesi bence iyi oldu. Bu temmuzda yapılsaydı hiç kimse hazır bir şekilde gitmeyecekti." diye konuştu.


Neslihan Yiğit, Londra 2012'ye katıldığında çok genç olduğunu kaydederek, "2012'deki ile şimdiki Neslihan arasında çok büyük fark var. 2012'de 'Olimpiyat nedir, bir sporcu için neden önemlidir?' gibi sorular hakkında bir bilince sahip değildim. Londra 2012'ye gittim ve şimdi 'O kadar büyük bir yer ki...' diyorum. Orada olduğum için büyük bir mutluluk duymuştum. Ondan sonra hedeflerimiz değişti. Dünyada sayılı sporcular arasına girdim. İnsanlar 'Neslihan bunu yapabilir, başarabilir' ve 'Neslihan diye bir Türk sporcu var.' diyorlar." ifadelerini kullandı.


Olimpiyatla ilgili hedeflerinin de değiştiğini dile getiren 26 yaşındaki milli sporcu, "Artık hedefimiz sadece olimpiyatlara gitmek değil, orada ülkemizi daha iyi bir şekilde temsil etmek. Tokyo Olimpiyatları'na gitmek ve Londra'da yarım bıraktığımı tamamlamak istiyorum. 2012'de gruptan çıkamamıştım, bu kez çeyrek final oynamak istiyorum. Belki diğer olimpiyatlarda madalya hedefi koyacağım. Hedeflerimiz hep yükseliyor, bunun için de çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.


"Olimpiyat madalyasının hayalini kuruyorum"


Neslihan Yiğit, olimpiyatlarda madalya almanın hayalini kurduğunu söyledi.


Uluslararası organizasyonlardan önce kurduğu hayalleri anlatan Neslihan, "Maçlarımın olduğu zamanlarda yatağa yatıp gözümü kapatıyorum. Kendi kendime, 'Bu turnuvada altın madalya alıyorsun. Bunu hayal et.' diyorum. Şu an olimpiyatlarda madalya uç nokta. Gerçekçi konuşmak gerek ama yine de bunun hayalini kuruyorum. Olimpiyatlarda madalya aldığımı ve sevinçlerimi hayal ediyorum. Bunun için çok çalışıyoruz. Umarım bir gün o hayale kavuşuruz." şeklinde konuştu.


"Antrenmanlarıma evde devam ediyorum"


Milli sporcu, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam ettiğini dile getirdi.


"Virüs nedeniyle evlerde kapalı kaldık." diyen Neslihan, şunları kaydetti:


"Tabii ki bu, virüsün daha fazla yayılmaması için aldığımız bir önlem. Ben de antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Salondan birkaç ekipmanı evimize taşıdık. Bu şekilde antrenmanlarımı yapıyorum. Tabii ki hiçbir zaman spor salonundaki gibi yoğun değil ama bu süreçte kondisyonumuzu kaybetmeme adına çalışıyoruz. Evde çalışmak için bir kondisyon bisikletim, ağırlıklarım, kuvvet ve dayanıklılık ekipmanlarım var."


Vatandaşlara örnek olmak amacıyla sosyal medya hesaplarından egzersiz videoları paylaştığını anlatan Neslihan Yiğit, sözlerini şöyle tamamladı:


"Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bizim için önemli bir süreç. Bu virüsün bir an önce durdurulması amacıyla devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın önlemlerini dinlemek zorundayız. Bunu yaparken de yatmamalıyız. Birçok sporcu arkadaşım gibi ben de evde yaptığımız egzersizleri paylaşıyoruz. 'Ben bunu yapıyorum.' demek için değil de örnek olmak, insanlara yapabileceklerini göstermek adına paylaşıyoruz. Zorlu bir süreç var. Hepimiz bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz. Hayatımızı sağlıklı bireyler olarak sürdürmemiz için evlerimizde kalmak zorundayız. Bu zamanı da en sevdiğimiz şeyleri yaparak, sıkılmadan geçirmeliyiz. Egzersizler ve puzzle yaparak, kitap okuyarak günlerimizi geçirebiliriz."

Neslihan Yiğit, Londra, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:52 

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