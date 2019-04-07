Son Dakika Haberleri: Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya

Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya

1 saat önce

ANKARA / DHAFinlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası sona erdi.

Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya, System.String[]
ANKARA/ DHA

Finlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası sona erdi.

352 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 2012 Olimpiyat sporcusu Neslihan Yiğit, tek bayanlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat kota puan müsabakalarından Finnish Açık Badminton Turnuvası'nda Neslihan Yiğit, sırasıyla Çin Taipei'li rakibi LIN Hsiang Ti 2-0, Endonezyalı rakibi Bening Sri Rahayu'yu 2-1 ve çeyrek finalde Estonyalı rakibi Kristin Kuuba'yı 2-0 mağluğ ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise Taylandlı rakibi Porntip Buranaprasertsuk'e 2-1 mağlup olan Neslihan, tek bayanlar kategorisini üçüncü tamamladı.

Sporcuların katıldıkları kota puan müsabakaları ile dünya sıralamasındaki yerlerini daha iyi sıralamalara bıraktıklarını ifade eden Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Emeklerimizin karşılığını aldığımız başarılı bir 2019 yılı oluyor. Badminton Türk Milli Takımımızın başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:24 Kaynak: DHA

Neslihan Yiğit, Spor
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