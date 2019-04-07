Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya
1 saat önce
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Finlandiya Açık'ta tek kadınlarda bronz madalya kazandı.
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit
, Finlandiya
Açık'ta tek kadınlarda bronz madalya kazandı. Türkiye
Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlenen turnuvada 352 sporcu mücadele etti.
Tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Neslihan, ilk turda Tayvanlı Lin Hsiang Ti'yi 2-0, ikinci turda ise Endonezyalı Bening Sri Rahayu'yu 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finale kaldı. Yarı finalde ise Taylandlı Porntip Buranaprasertsuk'a 2-1 yenilen Neslihan, bronz madalyanın sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:20 Kaynak: AA
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