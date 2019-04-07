Son Dakika Haberleri: Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya

Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya

1 saat önce

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Finlandiya Açık'ta tek kadınlarda bronz madalya kazandı.

Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya, System.String[]
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Finlandiya Açık'ta tek kadınlarda bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlenen turnuvada 352 sporcu mücadele etti.

Tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Neslihan, ilk turda Tayvanlı Lin Hsiang Ti'yi 2-0, ikinci turda ise Endonezyalı Bening Sri Rahayu'yu 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finale kaldı. Yarı finalde ise Taylandlı Porntip Buranaprasertsuk'a 2-1 yenilen Neslihan, bronz madalyanın sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:20 Kaynak: AA

Spor
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