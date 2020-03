Neslihan Yiğit ve Özge Bayrak, antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor

Milli badmintoncular Neslihan Yiğit ve Özge Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarına evlerinde devam ediyor.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden milli badmintoncular Neslihan Yiğit ve Özge Bayrak, AA aracılığıyla "evde kal" çağrısı yaptı.

Çalışmalarını salgın nedeniyle evlerinde sürdüren milli sporculardan Neslihan, videolu mesajında, "Ülkemizde koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla artmakta ve daha fazla can kayıpları yaşanmakta. Bizler bu sürecin önüne geçmek istiyorsak devletimizin çağrısına uyarak evlerimizde kalmak zorundayız. Sizlerin de bildiği gibi spor salonları, kafeler, restoranlar her yer önlem amaçlı kapatılmış durumda. Biz de evlerimizden çıkmayarak bu süreci daha fazla hızlandırabiliriz. Lütfen evlerinizde kalın." ifadelerini kullandı.

Özge ise videolu mesajında, "Ülke olarak oldukça kötü bir dönemden geçiyoruz. O yüzden evlerimizde kalıp sporumuza devam ediyoruz." diye konuştu.