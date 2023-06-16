Neslim Güngen Acıbadem açılışında izdiham yaşandı

Türkiye'nin lider güzellik merkezi zincirlerinden biri olan Neslim Güngen, 127.şubesi Neslim Güngen Acıbadem'i açmak için dün Kadıköy'ün Acıbadem ilçesine geldi. Acıbademliler, Güngen'i büyük bir coşku ile karşıladı. Sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü iş kadını, sevilen şarkıları ile de hayranlarına mini bir konser verdi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yüzlerce kadının ilgi gösterdiği Neslim Güngen Acıbadem açılışında, bando ekibi ve sevilen şarkılar eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Ünlü iş kadını, açılış için markasının kurumsal rengi olan fuşya bir elbise tercih etti. Neslim Güngen Ailesi'nin 127.üyesi olan Acıbadem şubesinin sahibi Ayla İmamoğlu'nun da bu yoğun ilgi karşısındaki sevinci gözlerden kaçmadı. Bu ailenin bir üyesi olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"İYİ Kİ BU BÜYÜK AİLENİN BİR ÜYESİYİZ"

Açılışta eşiyle birlikte Neslim Güngen'i ve sevenlerini ağırlayan Neslim Güngen Acıbadem şube sahibi Ayla İmamoğlu, "Güzellik sektörünün en iyisi olduğu için Neslim Güngen'i tercih ettik. Gerek protokollerimiz, gerekse yerli üretim cihazlarımız ile Acıbademliler için en iyisi olsun istedik. Zaten güzel olan Acıbadem'li kadınları daha da güzelleştirmeye ve en iyi hizmeti vermeye geldik." açıklamasında bulundu.

"HEDEF 2000 ŞUBE"

Ünlü iş kadını, açılış için markasının kurumsal rengi olan fuşya bir elbise tercih etti. Şube açılışlarına devam edeceğini belirten Neslim Güngen, açılışta "Asıl hedefimiz 2000 şubeli bir dünya markası olmak. Ailemiz günden güne büyüyor" ifadesini kullandı.