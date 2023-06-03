Neslim Güngen'in Esenyurt'taki Güzellik Merkezi Açılışı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Neslim Güngen'in Esenyurt'taki Güzellik Merkezi Açılışı Büyük İlgi Gördü

Neslim Güngen'in Esenyurt'taki Güzellik Merkezi Açılışı Büyük İlgi Gördü

03.06.2023 21:41

İş kadını Neslim Güngen'in Esenyurt'ta açtığı güzellik merkezi büyük ilgi gördü. Kadın girişimcilere sağladığı desteklerle de dikkat çeken Güngen, açılışta yeni şarkısını da seslendirdi.

2 Haziran'da gerçekleşen açılış, Neslim Güngen'in sevilen şarkılarıyla başladı. Esenyurt halkının büyük bir ilgi gösterdiği ünlü iş kadını, kadın girişimcilere sağladığı desteklere devam edeceğini duyurdu.

Esenyurt'ta Büyük İzdiham! Neslim Güngen Açılışına Büyük İlgi

"ESENYURT'UN EN İYİSİYİZ"

İstanbul'da 34. Ve Türkiye'de 124. Şubenin sahibi olarak Neslim Güngen Ailesi'nin bir üyesi olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Neslim Güngen Esenyurt Bulvar şubesinin sahibi Melek Fahriye Nas: "Güzellik sektöründe en iyisini seçmek istedim. Neslim Güngen ile iş ortaklığımızdan çok memnunuz.Hizmetlerimiz ve işlemlerimizle danışanlarımızın yaşadığı memnuniyet ile de gurur duyuyoruz. İyi ki Neslim Güngen Ailesi'nin bir üyesiyiz. Güzellik merkezi şubemizle, Esenyurt'un güzelliğine güzellik katmak isteyen kadınlarına en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Melek Fahriye Nas, "Esenyurt'un en kurumsal güzellik merkezi olarak, kadınları hem güzelleştiriyor hem de inceltiyoruz. Merkezimizde cilt yenileme, vücut şekillendirme, bölgesel incelme, kalıcı makyaj ve daha pek çok işlemle ağırlıyoruz. Kas yapmak isteyene karın kası da yapıyoruz. Merkezimiz, aslında 6 aydır Esenyurt'lu kadınları ağırlamaya devam ediyor. Bugün, Neslim Güngen'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz resmi açılıştan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Açılışımıza gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz. Kurumsallığımızı sürdürerek, güzelleşmeyen kadın kalmasın istiyoruz" ifadesini kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

23 yıldır güzellik sektöründe hizmet veren ve 120 şubesi ile adından söz ettiren Neslim Güngen, sektöre doğru adım atmak isteyen kadınlara sağladığı girişimcilik olanağı ile büyük bir fırsat sağlıyor.

YENİ ÇIKACAK ŞARKISINI DA SESLENDİRDİ

Yakında aynı isimli kitabıyla birlikte çıkacak "Zorla Güzellik Olur" şarkısını da sevenleri için seslendiren Neslim Güngen, yaşanan büyük ilgiden çok memnun olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili olarak Neslim Güngen, "Deprem sebebiyle açılışlarımıza bir süre ara vermiştik. Şimdi, hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzde, 9 açılış daha var. Türkiye'nin her yerinde şube vermeye, en büyük olduğumuzu her fırsatta göstermeye devam edeceğiz. Kadınları desteklemekten, kadın istihdamı konusunda tüm Türk kadınlarına örnek olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

YORUMLAR
500

Esenyurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neslim Güngen'in Esenyurt'taki Güzellik Merkezi Açılışı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi
21:27 Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başlama töreninde 5 dünya liderine özellikle teşekkür etti
21:24 Törene katılan Maduro'nun Erdoğan sevgisi! Üst üste paylaşım yaptı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi
21:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi
21:04 Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti
21:00 Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti
21:01 Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı
20:56 Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 21:49:31. #1.11#
SON DAKİKA: Neslim Güngen'in Esenyurt'taki Güzellik Merkezi Açılışı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement