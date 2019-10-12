Son Dakika Haberleri: Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu
Son Dakika Güncel Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın (15) polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu.

Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın (15) polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu.

Gölcük'ün Şirinköy Mahallesi'nde oturan down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın polis olma hayali İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde gerçek oldu. Evinde, televizyonda sürekli polisiye diziler izlediği öğrenilen ve mesleği çok seven Neslinur Büyükacar, bir günlüğüne üniformayı giydi. Gölcük Polis Merkezi'ne ailesi ile birlikte gelen Neslinur, üniformasıyla, polis telsizi ile anons yaparak olaylar hakkında bilgi aldı. MOBESE sisteminden Gölcük'ü izleyen ve polislerden bilgi alan Neslinur, gün sonunda polislere teşekkür ederek karakoldan ayrıldı.Neslinur'un büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen teyzesi Vildan Aygün, "Neslinur polisleri çok seviyor. Evdeyken televizyonda polisiye dizilerini hiç kaçırmaz. Bizler de bu hayalini gerçekleştirmesini polis amcalarından rica ettik. Neslinur'un bu hayalini gerçekleştirmemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Emniyet Müdürlüğü, Gölcük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dha yurt bülteni - 1
1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 00:44:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]