Neslişah Alkoçlar: Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim

Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu.

Neslisah - Engin Altan çifti, evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı.

Neslişah Alkoçlar, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Tanıştığımız günü hatırlıyorum, evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu an'lar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun. 2014-? seni çook seviyorum"