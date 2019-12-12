Turkcell, hayata geçirdiği Turkcell IoT Platform'la şirketlerin, altyapı yatırım maliyeti olmadan cihaz ve makineleri bulut aracılığıyla uzaktan yönetebilmelerine imkan tanıyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG'nin Cumulocity ürünlerinin sunulduğu Turkcell IoT Platform, bağlantılı varlıkları şirketlerin faydası için izliyor, yönetiyor ve üretilen verileri ileri analitik yetenekleri ile aksiyona dönüştürüyor.

Aynı zamanda servis olarak (IoT as a Service) sunulan platform, altyapı yatırımı yapmadan bulut üzerinden yönetilebilirken "kullandığın kadar öde" modeliyle de şirketlere kolaylık sunuyor. Turkcell veri merkezlerinin gücüyle de desteklenen Turkcell IoT Platform, verilerin yurt içinde kalmasını sağlayarak güvenlik konusunda üstün hizmet sunuyor.

Kurumsal şirketlerin yanı sıra uygulama geliştiricilerin de kullanımına açık olan platform, bu alanda ihtiyaç duyulabilecek tüm araçları bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte platformda yer alan şirketler, kendi çözümlerini Turkcell gücüyle geliştirerek nesnelerin interneti ekosisteminin kullanımına sunacak.

Böylece birbirinden farklı deneyimler ve Turkcell Büyük Verisi ile zenginleşecek olan platform, bu alandaki en kapsamlı çözümlerini bünyesinde barındıracak. Turkcell IoT Platform'u tercih eden kurumsal müşteriler ise iş verimliliğini artırırken küresel rekabette de bir adım öne geçecek.



Global iş uygulamaları çözümleriyle de entegre çalışan platform, milyonlarca cihazı, sensörü ve makineyi anında bağlayarak verilerin bulut üzerinden dijital ortama aktarılmasını sağlıyor. Böylece tek altyapı üzerinden fiziksel ve dijital dünyanın yönetimi mümkün oluyor. Aynı zamanda arıza, yazılım, yapılandırma, alarm ve performans yönetimi olmak üzere tüm cihaz yaşam döngüsü yönetimi özelliklerini bir arada bulunduran platform, 6 ay ücretsiz deneyimlenebiliyor.

"Şirketlere maliyet ve zaman avantajı sunuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, gelecek yıllarda 5G'nin gelişiyle birlikte, bulut üzerinden çalışan servislerin hayatın vazgeçilmez parçası haline geleceğini bildirdi.

Akıllanan ve birbiriyle konuşan cihazların iş yapış şekillerini de tümüyle değiştireceğini aktaran Özata, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital İş Çözümleri şirketimizle bu dönüşümü yakalamak isteyen kurumlara IoT platformumuzu sunuyoruz. Aynı zamanda tak-çalıştır kolaylığıyla milyonlarca cihazı, sensörü ve makineyi birbirine bağlayarak bulut üzerinden yönetme esnekliği sağlıyoruz. Kurumlara maliyet ve zamandan avantaj sunduğumuz platformumuzda IoT alanında dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG'nin yenilikçi çözümlerine yer veriyoruz. Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına yeni servisimizle eşlik ederek onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz."

Software AG EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe La Fornara ise, sundukları entegre çözümlerle süreç verimliliği sağladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Müşterilerimiz, bu yaklaşımla IoT teknolojisinden yararlanarak gelirleri artırma, maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyetini artırma konularında ustalık kazanıyor. Türkiye pazarının potansiyeline inancımız tam. Pazarın en büyük teknoloji sağlayıcılarından Turkcell ile gerçekleştirilen stratejik iş birliğiyle Türkiye ve bölgede akıllı şehir, enerji, tarım, sağlık ve endüstri 4.0 gibi alanlarda kurumlara değer katan IoT çözümleri sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."