Nesnelerin İnternetini Kullanmayan İşletmeler Rekabette Geriye Düşecek"

Sahip olduğu 80,9 milyon bağlantı ile nesnelerin interneti teknolojisinde (IoT) "dünya lideri" olan Vodafone Grubu 'nun "IoT Barometresi" araştırmasına göre, küresel çapta işletmelerin 3'te birinden fazlası IoT uygulamalarını kullanırken, IoT kullanan işletmelerin yüzde 74'ü, bu teknolojiyi kullanmayanların 5 yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörüyor.Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu, "IoT Barometresi" araştırmasının son sonuçlarını paylaştı. Dünya çapında bin 758 işletmenin katıldığı IoT Barometresi, bugün işletmelerin yüzde 34 ile 3'te birinden fazlasının IoT'yi kullandığını, teknolojiyi kullananların yüzde 70'inin pilot aşamasının ötesine geçtiğini, yüzde 95'inin ise ana akım haline geldikçe, bu alana yatırım yapmanın avantajlarını gördüğünü ortaya koyuyor.Araştırmaya göre, küresel çapta işletmelerin 3'te birinden fazlası IoT uygulamalarını kullanırken, IoT kullanan işletmelerin yüzde 74'ü, bu teknolojiyi kullanmayanların 5 yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörüyor.Araştırmalar, IoT'nin büyüklükleri ve sektörleri ne olursa olsun işletmeleri etkilediğini gösterirken, IoT kullanan işletmelerin yüzde 60'ı, bu teknolojinin sektörü kökten değiştirdiğini ya da 5 yıl içinde değiştirebileceğini belirtiyor. IoT kullanmaya başlayanların yüzde 84'ü bu teknolojiye olan güveninin arttığını belirtirken, yüzde 83'ü ise sunduğu avantajların tamamından faydalanmak amacıyla IoT uygulamalarının ölçeğini artırıyor.Şirketlerin yüzde 53'ü IoT'yi en ileri düzeyde kullanıyorAraştırma, aynı zamanda IoT kullanımına yönelik strateji, entegrasyon ve uygulamalarını değerlendirerek işletmeleri derecelendiriyor. Buna göre, global olarak, IoT kullanan şirketlerin yüzde 53'ü 5 kategori arasından en üstteki 2 kategoride yer alıyor.Bölgesel olarak en gelişmiş seviyede bulunan Kuzey ve Güney Amerika 'da şirketlerin yüzde 67'si en üstteki 2 kategoride yer alırken, Asya Pasifik'te bu oran yüzde 51, Avrupa 'da ise yüzde 46 olarak tespit edildi. Bu sonuç, Kuzey ve Güney Amerika'daki işletmelerin diğer pazarlardakilerden daha hızlı ilerlediğini, münferit projelerden koordinasyona dayalı stratejik programlara geçtiğini ortaya koyuyor.En üst düzeydekilerin yüzde 87'si IoT'den ciddi getiri veya fayda sağlıyorAraştırmaya göre, en gelişmiş düzeydeki şirketlerin yüzde 87'si IoT'den ciddi getiri veya fayda sağladığını belirtirken, "başlangıç" seviyesindekilerde bu oran sadece yüzde 17'de kalıyor.Teknolojiyi kullananların yüzde 76'sı IoT'nin vazgeçilmez önemde olduğunu vurguluyor. Hatta bazıları "IoT olmadan iş yapmayı hayal dahi edemiyor." Teknolojiyi kullananların yüzde 8'i "tüm işlerinin IoT'ye dayandığını" vurguluyor.Araştırmaya göre, geleceğe bakıldığında geliştirilen yeni teknolojiler, IoT'nin performansına güç vermeye devam edecek. Teknolojiyi kullananların yüzde 52 ile yarısından fazlası, 5G'yi kullanmayı planlıyor. Bu da daha yüksek veri hacimlerinin desteklenmesini, güvenilirliği artırmayı ve sıfıra yakın gecikme sunmayı vadediyor.Vodafone IoT teknolojileri, halen Aston Martin Audi , BMW, Mercedes Benz Porsche , VW ve Yamaha Scooter'larında kullanılıyor. Vodafone'un IoT şebeke ve servisleri aynı zamanda Centrica, EDF ve nPower gibi enerji şirketleri için akıllı sayaç yeteneklerini de destekliyor ve Amazon Kindle gibi tüketici elektroniği ürünleri ile Bosch Panasonic ve Philips Aydınlatma tarafından imal edilen cihazlara bağlanabilirlik imkanı sunuyor."IoT platformları, her ölçekte şirket için teknoloji kullanımını kolaylaştırıyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Business IoT Üst Yöneticisi ( CEO ) Stefano Gastaut, gitgide dijitalleşen bir dünyada IoT'un şirketlerin başarısında merkezi bir rol oynadığını belirterek, "IoT kullanıcılarının yüzde 72'si de IoT'siz dijital dönüşümün mümkün olmadığını söylüyor. IoT platformları, her ölçekte şirket için teknoloji kullanımını kolaylaştırıyor ve dar bantta nesnelerin interneti (NB-IoT) ve 5G ile IoT hizmetleri ve potansiyeli daha da artacak. Bu ortamda, şirketlerin IoT kullanımlarını geliştirip geliştirmeyeceklerini değil, nasıl geliştireceklerini değerlendirmeleri ve mümkün olan en yüksek faydayı elde etmek için teknolojiyi tamamen sahiplenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı."Global işletmeler, IoT'nin, rekabet edebilirlik için olmazsa olmaz olduğu görüşünde"Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Barometre sonuçlarının, IoT alanındaki küresel trend ve anlayışı ortaya koyması açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Günümüzde artık global işletmeler, IoT'nin, rekabet edebilirlik için olmazsa olmaz olduğu görüşünde. 5G'ye geçişle birlikte hayatımızdaki küçük-büyük neredeyse tüm cihazlar çevrim içi hale gelecek ve IoT daha da ön plana çıkacak. 2025 yılı itibarıyla yaratacağı 6,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle IoT ayrıca, işletmeler için büyük fırsatlar da sunuyor. Biz de bu fırsatları, IoT'de dünya lideri olan grubumuzun yetkinliğinden aldığımız güçle, Türkiye'deki işletmeler için yakalanır kılmak için çalışıyoruz. Bu alanda öncü yatırımlar yapıyor, dijital iş ortakları olarak uçtan uca çözümlerimizle işletmelerin yanında yer alıyoruz.Kurumlar için Türkiye'de ilk kez, her sektörde bağlantılı servisleri herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duymadan hızla geliştirmeyi mümkün kılan Nesnelerin İnterneti Platformu'nu kurduk. Özellikle sanayide, mobil kapsama teknolojisiyle kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için ise NB-IoT'u kullanıma sunduk. Akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab'de ise, güvenlikten atık yönetimine kadar pek çok alanda 40'a yakın IoT çözümümüzü sergiliyor, geleceğin teknolojilerinin bizzat deneyimlenmesini sağlıyor, işletmelerin ihtiyaçlarına onlarla birlikte çözüm geliştiriyoruz. Türkiye'de işletmeleri, dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."