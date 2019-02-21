Nesrin Can Spor Merkezindeki Kadınları Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, belediye tarafından Hürriyet Mahallesine kazandırılan Kadın Spor ve Yaşam Merkezini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, belediye tarafından Hürriyet Mahallesine kazandırılan Kadın Spor ve Yaşam Merkezini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.



Kadın Spor Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Nesrin Can, merkez eğitmenleri ve mahalle sakinleri ile görüştü. Spor merkezi eğitmenleri ile mahalle sakinlerinin istek ve görüşlerini alan Nesrin Can, merkezdeki faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Mahalle sakinleri ve spor merkezi eğitmenleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Nesrin Can'a teşekkür etti. - BİLECİK

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