Nesrin Cavadzade, Bebek 'teydi. 'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşı Gökhan Alkan 'la aşk yaşayan oyuncu, sürpriz bir açıklama yaptı. Cavadzade, gazetecilerin soruları üzerine, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımızda vardı. Benim içinde sürpriz oldu" dedi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında cevap vermekten kaçınan oyuncu, "İnsanların yangınla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım" dedi.