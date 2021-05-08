Yalnız başına parka giden oyuncu, kedi ve köpekleri besledi. Bir süre hayvanlarla vakit geçiren Nesrin Cavadzade, sonrasında evine gitti.

KEYFİ YOK

Milliyet'in haberine göre; Nesrin Cavadzade'nin bir hayli keyifsiz oluşu dikkat çekti.

HAYRANLARINDAN DESTEK GELDİ

Cavadzade'nin hayranları, "Diziye veda ettiğin için bu kadar üzgün olma, bir an önce toparlan. Eski Nesrin'i görmek istiyoruz" diyerek destek mesajları attı.

Yasak Elma dizisinden neden ayrıldı?

Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'nın yönetmeni Neslihan Yeşilyurt ile gerilim yaşadığı idda edilmişti. Cavadzade'nin bu tavırları sonrası dizinin yapımcısı Fatih Aksoy'un güzel oyuncuya cenaze sahnesi yazdırdığı öne sürülmüştü. Cavadzade bu iddiaları yalanlamadı.