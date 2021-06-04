Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan hakkında ilk kez konuştu

Nesrin Cavadzade, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Altın kızlar tatilden döndü. Bir tatil daha planlıyoruz ama bu sefer tekne değil başka şeyler düşünüyoruz. Karavan tatili yapabiliriz" dedi. 'Yasak Elma' dizisinin finalinden sonra Cavadzade, dizideki rol arkadaşları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu'yla tatile çıkmıştı.

Aşk yaşadığı Gökhan Alkan'la ayrıldığı yönünde haberler çıkan Nesrin Cavadzade gazetecilerin, "Gökhan Bey ile tatil düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Gökhan şu an Antakya'da çalışıyor" diyerek, ayrılık haberlerinin doğru olmadığını ima etti. Oyuncunun maskesiz olması dikkat çekti.