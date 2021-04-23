Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde flaş gelişme

Snob Magazin'in haberine göre; Bir süredir aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrıldıkları iddia edildi.

Nesrin Cavadzade'nın, sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmesi iddiaları güçlendirdi.

Gökhan Alkan ise sosyal medya hesabından fotoğrafları silmedi. Çift sosyal medyadan birbirlerini halen takip ediyor.

İddialar sonrası ünlü çiftin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.