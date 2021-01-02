Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf! - Son Dakika

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf!

02.01.2021 14:23
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Aynı dizide rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Aynı dizide rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Çift, önceki gün birlikte çekildikleri romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Oyuncu Gökhan Alkan'ın bu karede "Alın yazım" mesajını vermek için sevgilisini alnına etiketlediği görüldü.

Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinde yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Cavadzade ve Alkan, aşk yaşadıklarını bu kare ile duyurmuştu.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf!

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan yeni fotoğraf! - Son Dakika Magazin


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