Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı

Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu merak konusu oldu. Dizinin yayımlanan yeni bölüm fragmanı 'Şahika, Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi. Peki, Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu?