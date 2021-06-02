Nesrişah cinayetinde ikinci tutuklama - Son Dakika

IĞDIR'da 5 yıldır kayıp olan Nesrişah Yorgun'u, boşandığı eşi Eyüp Yıldızhan ile birlikte öldürüp, sandık içinde apartmanın bodrum katına gömüp, üzerini de fayansla örttüklerini itiraf eden İhsan Alver, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Topçular Mahallesi 111'inci sokaktaki Akçay Apartmanı 5'inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016'da Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek babası Eyüp Yıldızhan'ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun'u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu. Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, "Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum" diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik 'hürriyeti tahdit' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.