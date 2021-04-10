Nestavilla "Tiny house" üretimine başladı - Son Dakika

Nestavilla "Tiny house" üretimine başladı

10.04.2021 15:09
Nestavilla

Nestavilla, hafif çelik, modül ve panel prefabrik ev konseptlerinin ardından şimdi de son dönemin gözde "küçük, taşınan ev" trendini başlatan "tiny house" konseptinde konut üretimine başladı.

Nestavilla, hafif çelik, modül ve panel prefabrik ev konseptlerinin ardından şimdi de son dönemin gözde "küçük, taşınan ev" trendini başlatan "tiny house" konseptinde konut üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vefa Group'un pratik hazır konut üretiminde uzman markası Nestavilla, pandeminin ardından gözde olan doğal ve minimal yaşam trendiyle birlikte ilk kez "tiny house" konseptiyle konut üretimine başladı. Karayolları Yönetmeliği'ne uygun maksimum 2,55 en, 4 metre yükseklik ve 3.500 kg ağırlıkta, kullanım alanı 30 metrekareye kadar tasarlanabilen bu küçük, karavan tarzı evler, ruhsatında römork takabilir ibareli bir araç ile istenen her yere taşınabiliyor.

Banyosundan mutfağına, oturma alanından yatak odasına kadar her detayın düşünüldüğü tiny house'ların en dikkat çekici özelliklerinden biri ise evlere noterden ruhsat alınmasının yeterli olması. Yani ev sahipleri, arsaya yapı ruhsatına başvurmak zorunda kalmadan imar izni olmayan yerlerde bile rahatlıkla konaklayabiliyor.

Karavan tarzı evlerin üretimini 1 ayda gerçekleştirdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestavilla Satış ve Pazarlama Müdürü Mimar Rahime Güner, Nestavilla markasıyla ahşap ve betonarme binalara göre çok daha fazla esneyebilme özelliğine sahip prefabrik ve çelik yapı malzemesi kullanarak ön üretimli konut sektöründe çok geniş bir alanda mimari özgürlük sağlayan bir dizi projeye imza attıklarını kaydetti. Salgın sürecinde yeni bir alternatif konut tipiyle daha alıcıların karşısına çıktıklarını açıklayan Güner, şunları aktardı:

"Bu sene ilk defa üretimini gerçekleştirmeye başladığımız Tiny house konseptimiz ile dönemin gerekliliklerine uygun şekilde müşterilerimize yaşam alanları noktasında alternatif çözümler sunmaya devam edeceğiz. Tiny House dediğimiz, son dönemin gözde yapı sistemlerinden olan 'karavan tarzı, minimal evleri' Ar-Ge ve Tasarım merkezimizin detaylı çalışmaları ile tasarlayıp, üretimini 1 ayda gerçekleştirdik. Üretim altyapımızı seri imalata geçecek şekilde tamamladık ve ilk numunemizi Yapı Fuarı'nda sergiledik ve ziyaretçilerin çok yoğun talepleriyle karşılaştık."

Mühendislik belgesi veriliyor, evin kendisi ruhsatlanıyor

Tiny House'ların çok önemli bir avantajı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Güner, "En önemli imkanlarından biri, bu evi aldığınızda arsanıza yapı ruhsatı alma zorunluluğunun olmaması. Müşterilerimize mühendislik belgesini ve Tiny House faturasını veriyoruz, onlar ise notere gidip, evin kendisi için düzenlenecek ruhsatlarını cüzi bir bedel karşılığında hızlıca alabiliyorlar. Arsa yapı ruhsatına gerek olmaması da alıcılara, imar izni olmayan yerlerde bile rahatlıkla evlerini kurma ve kullanma şansı veriyor. Bu da insanların yaşamlarını farklı bir odağa kaydırmaları açısından olukça değerli bir değişim sunuyor. Tiny house huzur, doğa, minimalizm ve özgürlüğüne düşkün konukların farklı bir deneyim yaşamalarını sağlıyor." açıklamasında bulundu.

4 metre yüksekliğiyle tünellerden geçebilecek

Vefa Group'un ön üretimli yapı sektöründeki 30 yıllık deneyimi ile, anahtar teslim konutların kısa sürede montajını yapıp teslim ettiklerini belirten Güner, Tiny House'ların özelliklerini ise şöyle aktardı:

"Karayolları Yönetmeliği'ne uygun tasarlanan Tiny House'un ölçüleri 2.55 x 7 metre olup, evlerin zeminden yükseklikleri tünel gibi alanlardan rahatlıkla geçebilmeleri amacıyla 4 metre olarak planladık. Toplam ağırlığı 3 bin 500 kg olan bu evleri, 4x4 bir araç ile istenilen bölgeye çekilebilecek şekilde tasarladık. Tiny House'ların toplam kullanım alanı ise 23 metrekare. Bu alan içinde zemin katta banyo, açık mutfak, oturma alanı mevcut bulunuyor, asma katta 2 kişilik bir yatak odası bölümü yer alıyor."

Dış cephe malzemesi olarak İsveç çamı ve kısa cephelerde stor sac kullanıldık. İç cephe ile mutfak dolapları ve merdiven altı dolaplar kavak kontra malzemesinden yapılmıştır. Banyoda ise nem ve suya dayanıklı yine dış cephedeki gibi İsveç çamı kullanılmıştır. Ayrıca tasarımda en hafif çelik yapı sistemi taşıyıcı olarak kullanıldı."

Kendi elektriğini güneşten üretiyor

Tiny House projesinin avantajlı bir diğer özelliğinin evlerin kendi elektriğini üretmesi olduğunu ifade eden Güner, "Evlerde 3 adet güneş paneli, inverter ve lityum bataryası ve 1 adet ısı paneli yer alıyor. Güneş panelleri evin kendi elektriğini tedarik ediyor böylece elektrik altyapısı olmayan arazilerde de rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlandı ve buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ocak gibi beyaz eşyalar kolaylıkla çalıştırılabiliyor. Isı paneliyle ise eve sıcak su sağlanıyor. Kendi bünyesinde sirkülasyon pompası ve 100 litrelik temiz su deposu bulunan evlere pis su deposu bağlandığında da pis su-temiz su tahliyelerini gerçekleştiriyoruz."

Fabrika Sultanbeyli'de, bayileri aracılığıyla da proje gerçekleştiriyor.

Vefa Group'un pratik hazır konut çözümleri sunan markası Nestavilla, prefabrik, çelik ve modül anahtar teslim bireysel konut çözümleri sunarak alıcılarının diledikleri yerde ev sahibi olmasına olanak sağlıyor. Nestavilla'nın üretim tesisi ve showroom'u Sultanbeyli'de yer alıyor. Marka bunun dışında Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki bayilikleri ve onların showroomları aracılığıyla hem erişilebilir konumunu koruyor hem de bayilikleri aracılığıyla çeşitli bireysel konut projeleri gerçekleştiriyor. Ekonomikliği ile öne çıkan, hızla inşa edilen, mevsimlik kullanıma uygun ve farklı iklim bölgelerine göre tasarlanmış, pratik hazır konutlar üretiyor. Öncelikli olarak ikincil konut ihtiyacını karşılayan Nestavilla, binalardaki konfor gereksinimlerini, deprem yönetmeliğine göre statik hesap yöntemlerini kullanarak, en son prefabrik yapı teknolojisiyle birleştirerek sunuyor.

Vefa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezine sahip

Sektöründe 30 yıllık deneyime sahip olan Vefa Group, ön üretimli yapı sektöründe İstanbul'da panel prefabrik yapılar, modüler konteynerler, hafif çelik yapılar ve Tiny house üretimini gerçekleştiriyor. Yapı malzemeleri sektöründe ise Bilecik'te yer alan fabrikasında; Ekobord markasıyla A1 sınıfı yanmaz fibercement dış cephe kaplaması, Neopan markasıyla sandviç ve kompozit panel üretimi sunuyor. Group bunların yanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezine sahip bulunuyor. Bunun yanında, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality programına kabul edildiği 2016 yılından beri sektöründe bir dünya markası olmak için çalışmalarını hızlandıran grup, bu doğrultuda, yeni ihracat imkanları oluşturmak için hem pazarlama hem de ürün geliştirme alanlarındaki değişimleri ve oluşan yeni fırsatları sunuyor.

Araştırma Geliştirme, Prefabrik, konut, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nestavilla 'Tiny house' üretimine başladı - Son Dakika


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