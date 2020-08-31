Nestle Aimmune Therapeutics'i 2.6 milyar dolara alıyor

İsviçre merkezli Societes des Produits Nestle S.A. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD merkezli biyoeczacılık şirketi Aimmune Therapeutics'i toplam 2.6 milyar dolara satın almak üzere anlaştığını duyurdu.

Nestle'den yapılan açıklamaya göre, şirket satın alma işleminde tamamı nakit olmak üzere, Aimmune Therapeutics ortaklarına hisse başına 34.50 dolar ödeyecek. Açıklamada, satın alma işlemlerinin, yasal prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yılın dördüncü mali çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.