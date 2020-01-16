Nestle'den 2 milyar doların üzerinde

İsviçre merkezli yiyecek ve içecek üreticisi Nestle, sürdürülebilir ambalaj çalışmalarına 2.07 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket bu yatırımla; geri dönüştürülemeyen plastiklerin yerini önümüzdeki beş yıl içinde tamamen yenilenebilir plastiklerle değiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Nestle CEO 'su Mark Schneider, plastiğin daha fazla doğaya karışmaması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Yiyecekler için güvenli olan yenilenebilir plastik üretimi sektörümüz için muazzam bir değişim ve biz bu döngüye daha yakın olmak ve daha fazla yenilenebilir plastik üretmek istiyoruz."

Şirket aynı zamanda sürdürülebilir paket yatırımına odaklanan girişimlere 250 milyon isveç frangı değerinde yatırım yapacaklarını belirtti.