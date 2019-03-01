Nestlé gönüllüleri, çevre için Karacabey’de buluştu

Nestlé gönüllüleri, şirketin Karacabey fabrikası yakınlarında gerçekleştirdikleri "plogging" etkinliği ile bir yandan fiziksel aktivite yaparken diğer yandan "sıfır atık" bilincini fabrika dışına taşıyarak çevre temizliği yaptı.

Nestlé gönüllüleri, şirketin Karacabey fabrikası yakınlarında gerçekleştirdikleri "plogging" etkinliği ile bir yandan fiziksel aktivite yaparken diğer yandan "sıfır atık" bilincini fabrika dışına taşıyarak çevre temizliği yaptı.

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