Nestlé gönüllüleri, çevre için Karacabey’de buluştu
52 dakika önce
Nestlé gönüllüleri, şirketin Karacabey fabrikası yakınlarında gerçekleştirdikleri "plogging" etkinliği ile bir yandan fiziksel aktivite yaparken diğer yandan "sıfır atık" bilincini fabrika dışına taşıyarak çevre temizliği yaptı.
Nestlé gönüllüleri, şirketin Karacabey fabrikası yakınlarında gerçekleştirdikleri "plogging" etkinliği ile bir yandan fiziksel aktivite yaparken diğer yandan "sıfır atık" bilincini fabrika dışına taşıyarak çevre temizliği yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20
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