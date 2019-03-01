Son Dakika Haberleri: Nestlé gönüllüleri, çevre için Karacabey’de buluştu

Nestlé gönüllüleri, çevre için Karacabey’de buluştu

52 dakika önce

Nestlé gönüllüleri, şirketin Karacabey fabrikası yakınlarında gerçekleştirdikleri "plogging" etkinliği ile bir yandan fiziksel aktivite yaparken diğer yandan "sıfır atık" bilincini fabrika dışına taşıyarak çevre temizliği yaptı.

Nestlé gönüllüleri, çevre için Karacabey’de buluştu, System.String[]
Nestlé gönüllüleri, şirketin Karacabey fabrikası yakınlarında gerçekleştirdikleri "plogging" etkinliği ile bir yandan fiziksel aktivite yaparken diğer yandan "sıfır atık" bilincini fabrika dışına taşıyarak çevre temizliği yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20 

Karacabey, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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